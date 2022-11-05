Japonya liginde Yokohama F. Marinos şampiyon

Japonya Ligi'nin son haftasında Yokohama F. Marinos, deplasmanda Vissel Kobe'yi 3-1 yenerek tarihindeki 5. şampiyonluğunu elde etti.

ads ads ads ads
05/11/2022

ads
Japonya liginde Yokohama F. Marinos şampiyon

Japonya 1. Futbol Ligi'nin son haftasında Yokohama F. Marinos, deplasmanda Vissel Kobe'yi 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Lider Yokohama F. Marinos, ligin 34. haftasında Vissel Kobe'ye konuk oldu.

Yokohama F. Marinos, mücadeleyi Elber, Nishimura ve Nakagawa'nın golleriyle 3-1 kazandı. İspanyol Andres Iniesta'nın forma giydiği Vissel Kobe'nin golünü, Muto Yoshinori attı.

Bu sonuçla 68 puana ulaşan Yokohama ekibi, ikinci sıradaki Kawasaki Frontale'nin iki puan önünde Japonya ligindeki 5. şampiyonluğunu elde etti.

05/11/2022 10:27
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Japonya, Yokohama F. Marinos, şampiyon
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.