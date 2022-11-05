Japonya liginde Yokohama F. Marinos şampiyon

Japonya 1. Futbol Ligi'nin son haftasında Yokohama F. Marinos, deplasmanda Vissel Kobe'yi 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Lider Yokohama F. Marinos, ligin 34. haftasında Vissel Kobe'ye konuk oldu.

Yokohama F. Marinos, mücadeleyi Elber, Nishimura ve Nakagawa'nın golleriyle 3-1 kazandı. İspanyol Andres Iniesta'nın forma giydiği Vissel Kobe'nin golünü, Muto Yoshinori attı.

Bu sonuçla 68 puana ulaşan Yokohama ekibi, ikinci sıradaki Kawasaki Frontale'nin iki puan önünde Japonya ligindeki 5. şampiyonluğunu elde etti.

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05/11/2022 10:27