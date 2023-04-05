Japonya nüfusun yaşlanmasına karşı çocuk yetiştirmeyi toplumun merkezine alacak

Japonya'da yenidoğan oranlarının yıldan yıla düşmesiyle ortaya çıkan nüfusun yaşlanmasına karşı hükümet, yeni kurduğu Çocuklar ve Aileler Ajansı ile çocuk yetiştirmeyi teşvik edecek.

Doğu Asya ülkesi Japonya'da 2022'de yıllık yenidoğan sayısı ilk kez 800 binin altına düştü.

Söz konusu oran, doğum verilerinin resmen arşivlenmeye başladığı 1899'dan bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.

Hükümetin 2017 tahminine göre, Japonya'da yıllık yenidoğan sayısının 2033'te 800 binin altına inmesi bekleniyordu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre Japonya'da 1973'te 2,09 milyon olan yenidoğan sayısı 1984'te 1,5 milyona, 2016'da ise 1 milyonun altına inmişti.

Bu yıl başı itibarıyla 124,7 milyonluk nüfusunun yüzde 29'u 65 yaş ve üstü, yüzde 11,6'sı 0-14 yaş aralığında bulunuyor.

Yenidoğan oranlarının yıldan yıla düşmesi sonrasında Japonya, yaşlanan nüfus sorunuyla yüzleşiyor.

Bu soruna karşı tedbir almaya çalışan Japon hükümeti, yeni mali yılın başladığı Nisan 2023 itibarıyla Çocuklar ve Aileler Ajansını hizmete aldı.

Ekim 2021'de başbakanlığı üstlenen Kişida Fumio'nun seçim vaatlerinden olan ajans, ülke geneli çocuk yetiştirme dostu programları teşvik edecek.

Ajans hamilelik, doğum ve sonrası bakım ve yetiştirme, okul öncesi destek programları ile yoksulluk ve istismarla mücadele politikalarını sistematik hale getirecek.

Başbakan Kişida, düşen doğum oranlarıyla Japonya'nın "sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine" geldiğini, bu sebeple çocuk doğurmayı teşvik etmek istediklerini açıkladı.

Çocuk yetiştirmenin kolaylaştırılmasını "gelecek için en etkili yatırım" olarak nitelendiren Kişida, doğum oranını tersine çevirmek için "çocuk öncelikli ekonomi ve toplum" sözü verdi.

Japonya'nın ekonomisi ile toplumun sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığını göz önüne aldıklarını kaydeden Kişida, "Çocuk yetiştirme destekleri en önemli politikamız" diye konuştu.

Başbakan, "Yaşı veya cinsiyeti ne olursa olsun herkesin çocuk yetiştirmeye katılmasını sağlamak için benzeri görülmemiş karşı tedbirler uygulamak istediklerini" söyledi.

Nisanda girilen mali yıl başlangıcıyla hükümete bağlı Çocuklar ve Aileler Ajansı faaliyete geçti.

- "Çocuk yetiştirmeye dost bir toplum"

Çocuklar ve Aileler Ajansı çocuklarla ilgili politikaları denetlemek ve düşen doğum oranlarıyla mücadele etmeyi amaçlıyor.

Başbakanı Kişida, ajans açılışındaki konuşmasında "Çocuklar ve Aileler Ajansının çocuklara ve çocuk yetiştirmeye dost bir toplumun oluşmasına öncülük edeceğini ümit ettiğini" söyledi.

Yeni ajans hamilelik, doğum öncesi ve sonrası, çocuk bakımı ve yetiştirme süreçleri, okul öncesi destek programları ile yoksulluk ve çocuk istismarıyla mücadele politikalarına destek verecek.

Farklı birçok bakanlıklara yayılan çocuklarla alakalı kamu daire ve birimlerini bir araya getirecek yeni ajans, kendi sahasındaki bürokratik duvarları yıkmayı hedefleyecek.

Ajans doğrudan başbakanlığının denetimi altında, Kabine Ofisinin bir dış organı olarak hizmet verecek. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı dahil bazı devlet kurumlarının bazı işlevleri bu ajansa entegre edilecek.

Ajansın yönetiminden, Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesinde Çocuklarla Alakalı Politikalardan Sorumlu Devlet Bakanlığını üstlenen 41 yaşındaki Ogura Masanobu sorumlu olacak.

Bakan Ogura, açıklamasında, Ajansın çocukların ve gençlerin sorunlarını çözmek ve Japonya'nın ağırlıklı olarak "yetişkinlerce inşa edilen toplumunu çocuk merkezli bir topluma dönüştürmeyi" hedefleyeceğini söyledi.

Ogura yeni ajans vasıtasıyla hükümet olarak yıl sonuna kadar, halkın, çocuk yetiştirmenin ehemmiyetinin anlaşılmasına yönelik ulusal bir hareket başlatacaklarını söyledi.

Halihazırda 400'ü aşkın personele sahip Ajansın ana yapısı 3 kademeden oluşacak. Bu kademeler data ve verilerini temel alarak planlama; hamilelik, doğum ve okul öncesi desteklerin sağlanması; tek ebeveynli aileler, istismarı önleme ve yoksulluğu azaltma dairelerinden oluşacak.

- Avrupa ile mukayese

Japonya Kabine Ofisinin 2020'de ülke içinde düzenlediği araştırmaya göre katılımcıların sadece yüzde 38'i çocuk sahibi olmanın ve çocuk yetiştirmenin kolay olduğunu düşünüyor.

Aynı araştırmaya diğer ülkelerde verilen cevaplara göre ise bu oranın Almanya'da yüzde 77 ve İsveç'te yüzde 97 olduğu belirtiliyor. Bu oranları değerlendiren Bakan Ogura, "Japonya'yı çocuk dostu bir ülke yapmalıyız." dedi.

Japonya'nın, 2020 mali yılında, doğum, bakım ve aile desteklerini kapsayan harcamaları 10 trilyon yen olarak kayda geçti. Bu miktar, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sine denk geliyor.

Başkent Tokyo merkezli Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Ulusal Enstitüsünün araştırmasına göre bu oran İsveç'te yüzde 3,4, İngiltere'de yüzde 2,9 ve Fransa'da yüzde 2 seviyesinde.

- Motto: "Merkezde Çocuk"

Çocuklar ve Aileler Ajansı hamilelik ve doğum sonrası döneme yönelik sistematik bakım destekleri verilmesi ile çocuk yetiştirme ödenekleri sağlayacak. İstismar ve zorbalığa karşı önlemlerin uygulanmasındaki destekler de güçlendirilecek.

Ajans halen Eğitim Bakanlığının görev alanında bulunan zorunlu eğitim ve anaokulu politikalarında, geliştirilmesi ihtiyaç görülen alanlarla ilgili hükümete tavsiyede bulunacak.

Görev tanımında çocuk ve gençlerin seslerini yansıtmak da bulunan Ajans, kamuoyu araştırmalarıyla görüş toplayacak ve düzenleyeceği konsey toplantılarına çocukları, gençleri ve ebeveynleri davet edecek

"Merkezde Çocuk" mottosuyla hizmete sunulan Ajansın sosyal medya hesapları ve internet sitesinde, çocukların kolay anlayabileceği bilgi sayfalarına da yer verildi.

Bu habere tepkiniz:



05/04/2023 12:10