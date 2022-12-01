Japonya son 16'yı söktü aldı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu üçüncü ve son maçında Japonya 1-0 geriye düştüğü maçta İspanya'yı 2-1 yendi.

Japonya ile İspanya Khalifa Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 12. dakikasında İspanya Morata ile 1-0 öne geçti.

Japonya 48. dakikada Ritsu Doan'ın golüyle beraberliği sağladı. 51. dakikada ise Tanaka takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu sonucun ardından Japonya, Almanya'dan sonra bir başka favori takım olan İspanya'yı da yenerek puanını 6'ya yükseltti ve grup lideri olarak adını son 16 turunua yazdırdı. 4 puanda kalan İspanya ise ikinci sırada kaldı ve son 16'ya kaldı.

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01/12/2022 23:04