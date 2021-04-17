Japonya, son 30 yılın en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

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17/04/2021

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Japonya, son 30 yılın en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor

Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF), ülkenin en güneyinde, Doğu Çin Denizi'ne kıyı bulunan Kyuşu bölgesinde son 30 yılın en büyük askeri tatbikatını düzenlemeyi planlıyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin GSDF kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Çin donanmalarının bölgesel varlığını artırması karşısında Japon ordusu tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.

Buna göre, GSDF Eylül ile Kasım arasında yaklaşık 140 bin GSDF personelinin katılımıyla ülkenin güneyindeki Kyuşu bölgesinde askeri tatbikat düzenleyecek.

"Tatbikatın içeriği salgına bağlı olarak değişebilir"

Kuzeydeki Hokkaido ile Tohoku ve Şikoku bölgelerindeki askeri birliklerinin Kyuşu'ya sevk edileceği son 30 yılın en büyük askeri tatbikatında, ülkenin güneybatısındaki olası acil durumlara karşı caydırıcılık seviyesinin artırılması planlanıyor.

Askeri kadro, tank ve gıdadan oluşan lojistiğin gemi ve uçaklarla bölgeye sevk edileceği tatbikatın içeriğinin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına bağlı olarak değişebileceği kaydedildi.

Kyodo ajansı, böylesi bir tatbikat sürecinin en son Soğuk Savaşın sona erdiği 1993 yılında gerçekleştirildiğini açıkladı.

17/04/2021 11:16
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TAGS: Japonya, Tatbikat, Koronavirüs
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