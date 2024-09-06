Japonya, Tolgay Arslan'ı konuşuyor: 7 maçta çılgın skor katkısı

Avustralya'nın Melbourne City takımından Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olan Tolgay Arslan, attığı gollerle gündeme oturdu.

Bir dönem Beşiktaş be Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, transfer olduğu Sanfrecce Hiroshima'daki performansıyla Japonya'yı salladı.

TOLGAY ARSLAN TAKIMINI SIRTLIYOR

Tolgay Arslan son olarak Japonya Lig Kupası'nda Nagoya Grampus ile oynadıkları karşılaşmada attığı kafa golüyle takımına deplasmanda galibiyeti getiren isim oldu.

7 MAÇTA 8 KEZ SKOR KATKISI VERDİ



Tolgay Arslan bu sezon Sanfrecce Hiroshima formasıyla 7 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.