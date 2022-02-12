Japonya vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi

Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilimin ardından, Japonya Dışişleri'nden bir açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, " Gidişatın hızlı şekilde kötüleşebileceğine yönelik giderek artan bir ihtimal bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.



Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısının en üst seviyeye çekildiği bildirilen açıklamada, Japon vatandaşlarına, derhal bu ülkeden ayrılmaları ve "amacına bakılmaksızın" bu ülkeye seyahatten kaçınmaları tavsiye edildi.



Açıklamada, Ukrayna'ya sınır ülke olan Belarus'ta düzenlenen Rusya-Belarus ortak tatbikatına atıf yapıldı ve Rusya'ya ait askeri gemilerin Karadeniz'de seyrettiği anımsatıldı.

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12/02/2022 11:56