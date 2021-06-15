Japonya ve Finlandiya 6G’ye geçiyor

Japonya ve Finlandiya'dan öncü teknoloji şirketleri birlik olarak 6G teknolojisi için kolları sıvadı.

Japonya ve Finlandiya'dan bilinen telekom grupları, 6G ağının geliştirilmesi için bir araya geliyor. Bu, ortak çaba, Çin ile yarışta standartların oluşturulmasına yardımcı olacak. Araştırma sayesinde altıncı nesil telekomünikasyon teknolojisinin araştırılması ve geliştirilmesine odaklanılacak.

6G için bir çok ülke bir araya geliyor

Bir NikkeiAsia raporuna göre, sektörün önemli bir öncüsü olan Finlandiya'nın telekom ekipmanı üreticisi Nokia da bu çabaya katılacak. Ayrıca, Japonya'nın Beyond 5G Promosyon Konsorsiyumu da yakında Finli grup 6G Flagship ile anlaşma imzalayacak. Özellikle, bu işbirliği bugün (15 Haziran 2021) Nikkei ve Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir etkinlik olan Küresel Dijital Zirve 2021'de duyurulacak şekilde ayarlandı.

Ortak çaba, yeni nesil iletişim teknolojisinin geliştirilmesi için Japonya ve ABD'nin 4,5 milyar ABD Doları taahhüt etmesinin ardından geldi. Bu ortaklık Nisan 2021'de duyuruldu. Güvenli bağlantıyı teşvik etmek için “üçüncü ülkeleri” de içerecek şekilde belirlenen ortak çaba, Çin'e karşı küresel standartlar belirleme rekabetinde yardımcı olacak. Beyond 5G Promosyon Konsorsiyumu, 2030'larda 6G teknolojisini ticarileştirmeyi hedefliyor ve Nippon Telegraph & Telephone, NTT Docomo, KDDI, SoftBank Corp ve Rakuten Mobile gibi önemli Japon telekom oyuncularını içerecek. Ayrıca Japon konsorsiyumunun üyeleri ortak araştırma projelerine ve personel değişimine de katılacak. Bu grup aynı zamanda Cisco ve hatta yonga üreticisi gibi Amerikan telekom tedarikçileri ile gelecekteki işbirliği için görüşmelerde bulunuyor.

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15/06/2021 17:58