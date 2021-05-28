Japonya'da 12 yaş ve üstü herkes aşılanacak
Japonya, ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'a ait koronavirüs aşısının 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulanmasını onaylayacak.
28/05/2021
Japonya, ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'a ait koronavirüs aşısının 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulanmasını onaylayacak.
Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, düzenlediği basın toplantısında, Pfizer aşısının halihazırda Japonya'da 16 yaş ve üstüne uygulandığını anımsattı.
Bakan Tamura, Bakanlığın yapılacak tetkikler sonrası Pfizer aşısının ülke içinde 12-16 yaş aralığındaki çocuklar dahil, 12 yaş üstü herkese uygulanmasını ay sonuna kadar onaylayacağını söyledi.
Tamura, aşının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasına ilişkin yerel idarelerden gerekli hazırlıkların yapılmasını istediklerini aktardı.