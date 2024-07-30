Japonya'da 130 kişi yılan balığından zehirlendi: 1 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da yaz aylarının popüler yemeklerinden biri olan yılan balığı ölüme neden oldu.

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Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Tokyo merkezli bir yılan balığı restoranı zincirinin Yokohama şehrindeki şubesinde yılan balığı yiyen 130 kişi ishal ve kusma gibi şikayetlerle hastanelik oldu.

90'lı yaşlarındaki 1 kadının hayatını kaybettiği bildirilirken kadının kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Zehirlenen hastalara yapılan tahlillerde kusma ve ishale neden olabilen “staphylococcus aureus” bakterisine rastlandığı kaydedildi.



RESTORANDAN ÖZÜR



Gıda zehirlenmelerine neden olan restoranın yöneticisi Soichiro Tomita konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sattığımız ürünlerin yol açtığı zarardan dolayı kamuoyundan özür dileriz” dedi.

Yaşanan can kaybından üzüntü duyduklarını vurgulayan Tomita, gıda güvenliği tedbirlerini güçlendirerek olayın tekrarını önleyeceklerini ifade etti.