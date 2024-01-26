Japonya'da 36 kişiyi öldüren kundakçıya idam cezası verildi

Kyoto bölge mahkesinde görülen duruşmada savcılar idam taleplerini yenilerken, savunma avukatları müvekkillerinin o dönem akli sorunlar yaşadığını öne sürerek, beraat ya da hafif ceza talep etti.

Mahkeme avukatların taleplerini reddederek Aoba Shinji'ye idam cezası verdi.

İdama mahkum edilen Aoba Shinji 2019 yılında stüdyoya girerek, benzin dökmüş ve stüdyoyu ateşe vermişti. Yangında 36 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralanmıştı.

Şinci, cinayet, cinayete teşebbüs ve kundaklama dahil toplam 5 ayrı suçtan yargılanıyordu. Japonya, ABD ile birlikte idam cezasının uygulandığı az sayıda gelişmiş ülkeden biri.

İnsan hakları örgütleri ve Avrupa Birliği idamın kaldırılması yönünde çağrılar yapsa da, Japonya'da yapılan anketler halkın büyük çoğunluğu idamı destekliyor.