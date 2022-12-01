Japonya'da 4 aylık enerji tasarruf süreci başladı

Japonya'da olası enerji kesintilerine önlem amacıyla 4 ay sürecek elektrik tasarrufu periyodu başladı.

Hükümet, mesken ve iş yerlerine yönelik 1 Aralık-31 Mart dönemi kapsamlı tasarruf önlem programı yayımladı.

Japon halkından evlerinde daha sıkı giyinmeleri ve ısıtıcı cihazları daha düşük sıcaklıklarda çalıştırmaları istendi. Önlemler arasında daha kalın perde kullanılması ve ihtiyaç dışında lambaların söndürülmesi de yer aldı.

Elektrik perakendecileriyle işbirliği halinde elektrik tasarrufunu başarıyla sürdüren tüketicilere teşvik verilecek.

Öncelikle, enerji tasarruf programına kaydolan tüm meskenlere yaklaşık 2 bin yen (yaklaşık 272 TL) değerinde ödül puanı sağlanacak. Sonraki 3 faturasını, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 veya daha fazla düşürenlere ek ödül puan verilecek.

Tasarruf çağrısı, 2015 yılından beri ülke geneli kış mevsimi kapsamlı kayda geçen ilk enerji tasarruf talebi oldu.

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01/12/2022 09:11