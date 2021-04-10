Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaleti açıklarındaki Tokara Adaları'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10/04/2021
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaleti açıklarındaki Tokara Adaları'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Tokara Adaları'nda yerel saatle 16.36'da, 20 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.
JMA, 5 büyüklüğündeki depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.
Aynı bölgede bu sabah yerel saatle 07.07'de 5,2 büyüklüğünde sarsıntı olmuştu.