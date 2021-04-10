Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaleti açıklarındaki Tokara Adaları'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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10/04/2021

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Japonya'da 5 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaleti açıklarındaki Tokara Adaları'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Tokara Adaları'nda yerel saatle 16.36'da, 20 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

JMA, 5 büyüklüğündeki depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı.

Aynı bölgede bu sabah yerel saatle 07.07'de 5,2 büyüklüğünde sarsıntı olmuştu.

10/04/2021 12:52
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TAGS: deprem, japonya
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