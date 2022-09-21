Japonya'da 5. seviye alarm verildi! 9 milyon insan tahliye ediliyor!

Süper tayfun Nanmadol, iki kişiyi öldürdü ve yaklaşık 90 kişiyi yaraladı. Japonya'nın dört ana adasının en güneyindeki Kyushu'yu Pazar sabahı vuran Nanmadol, önümüzdeki günlerde en büyük ada olan Honshu'ya ulaşmaya hazırlanıyor.

Adada on binlerce insan pazar gecesini acil durum barınaklarında geçirirken, yaklaşık 350.000 evde elektrikler kesildi. Adada ulaşım kesintiye uğradı ve ülke kapsamlı sel ve toprak kaymasıyla karşı karşıya.

Nanmadol 234 km hıza kadar fırtınalar getirdi ve bazı bölgelerde 24 saat içinde 400 mm yağmur yağacağı tahmin ediliyordu.

Hızlı tren seferleri, feribotlar ve yüzlerce uçuş iptal edildi. Birçok işletme kapandı ve bazı mülkleri korumak için kum torbaları yerleştirildi. Başkent Tokyo'da şiddetli yağış görülürken, sel nedeniyle Tozai metro hattı askıya alındı.

500.000'den fazla insan için Japonya'nın afet uyarı ölçeğinde en yüksek seviye olan beşinci seviye alarm verildi.

Dördüncü seviye alarmdan sonra toplam yaklaşık dokuz milyon kişiye Kyushu, Şikoku ve Chugoku bölgelerinin bazı kısımlarını tahliye etmeleri emredildi.

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21/09/2022 09:47