Japonya’da 6 tarikat üyesi daha idam edildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1995'te bir metroda düzenlenen ve 13 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen Aum Şinrikyo tarikatının 6 üyesi idam edildi. Bu kişilerin, Japonya'da idam cezasına çarptırılan son tarikat üyeleri oldukları bildirildi.

Aum Şinrikyo tarikatı tarafından 23 yıl önce düzenlenen saldırıda 13 kişi ölürken, en az 5800 kişi de yaralanmıştı. Olay, "Japonya'nın tarihindeki en büyük terör saldırısı" olarak kayıtlara geçmişti.

Aum Şinrikyo tarikatının lideri Şoko Asahara da 3 hafta önce 6 üyeyle birlikte asılarak idam edilmişti.

Aum Şinrikyo ise 1980'li yıllarda Hindu ve Budist inançlarının sentezi olarak kurulmuş, daha sonra "dünya savaşı çıkacağı" inancını geliştirmişti. Tarikata göre dünya küresel bir savaş sonucu sona ermek üzereydi ve sadece tarikat üyeleri sağ kurtulacaktı. Şoko Asahara da kendisinin hem Buda'dan sonraki "ilk aydınlanmış kişi", hem de İsa Peygamber olduğunu ilan etmişti.

Aum Şinrikyo zamanla ABD dahil birçok ülkede "terör örgütü listesine" alınmıştı.