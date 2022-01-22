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Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem: 9 yaralı

Japonya'nın güneybatı bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 9 kişi yaralandı.

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22/01/2022

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Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem: 9 yaralı

Japonya'nın güneybatı bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 9 kişi yaralandı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneydeki Kyuşu bölgesi açıklarında Hyuga-nada Denizi'nde yerel saatle 01.08'de ve 45 kilometre derinlikte 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

9 kişi yaralandı

Oita, Miyazaki, Koçi ve Kumamoto eyaletlerinde yoğun olarak hissedilen depremde Oita'da 5, Miyazaki'de ise 4 kişi yaralandı.

Büyüklüğü önce 6,4 olarak duyurulan ve daha sonra 6,6'ya güncellenen depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı. Bazı şehirlerde elektrik ve su kesintileri oldu.

Bölge genelinde Kyushu Electric Power (Kyuden) firmasının işlettiği nükleer santrallerde anormallik saptanmadığı bildirildi.

22/01/2022 08:57
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TAGS: japonya, deprem,
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