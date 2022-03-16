Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

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16/03/2022

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Japonya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, kuzeydoğudaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında yerel saatle 23.36'da ve 60 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

JMA, her iki eyalete yönelik 1 metre yüksekliğinde "tsunami" uyarısı yaptı.

Başkent Tokyo'da 700 binden fazla eve elektrik verilemediği bildirildi.

 

16/03/2022 17:43
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TAGS: Japonya’da 7, 3 büyüklüğünde deprem
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