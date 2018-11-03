HABER KIBRIS

Japonya’da ada ortadan kayboldu

Japonya’nın kuzeyinde bulunan Esanbe Hanakita Kojima adındaki ada gözden kayboldu.

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03/11/2018

Japonya’da ada ortadan kayboldu

Hokkaido bölgesinin kuzey sahilindeki bir köyden sadece yarım kilometre uzaklıkta olan adanın ortadan kaybolmasıyla ilgili tespit çalışmalarına başlandı.

Adanın rüzgar ve dalgalarla aşınarak tamamen yok olması veya deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı su altında kalmış olması ihtimali üzerinde duruluyor. Adanın durumu araştırmalardan sonra ortaya çıkacak.

Deniz seviyesinin yaklaşık bir buçuk metre üstünde bulunan ada, Japonya’nın sınırlarını netleştirmek ve münhasır ekonomik bölgesini genişletmek amacıyla isim verdiği 158 ıssız adadan biri olarak biliniyor…

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TAGS: Japonya, haber, kıbrıs
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