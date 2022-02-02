Japonya’da akılalmaz olay!

Japonya’da geçtiğimiz Ekim ayı sonunda hayatını kaybeden annesinin cesedini 3 ay evde saklayan 49 yaşındaki bir kadın tutuklandı.

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02/02/2022

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Japonya’da akılalmaz olay!

Japonya'nın Miyagi eyaletinde yaşayan bir kadın, ölen annesinin cesedini evde sakladığı şüphesiyle tutuklandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 49 yaşındaki Yui Sato'nun 80 yaşlarındaki annesinden uzun süre haber alınamaması üzerine bazı yakınları Sendai şehrindeki sosyal hizmetler yetkililerine haber verdi.

Şüphe üzerine şahsın evine giden yetkililer, evde bir kadın cesedi ile karşılaştı.

Ölümü yetkili makamlara bildirmeme şüphesiyle tutuklanan Sato, annesinin geçtiğimiz Ekim ayında hayatını kaybettiğini itiraf etti. Ceset üzerinde darp izi bulunmadığını açıklayan polis, kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığını duyurdu.

02/02/2022 15:53
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TAGS: Japonya’da akılalmaz olay!
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