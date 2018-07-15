HABER KIBRIS

Japonya'da aşırı sıcaklardan 5 kişi öldü

Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, en az bin 500 kişi hastanelik oldu.

ads
15/07/2018

Japonya'da aşırı sıcaklardan 5 kişi öldü

Kyodo'nın haberine göre, ülkenin birçok kentinde etkili olan 38 santigrat derece civarında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Aşırı sıcaklardan etkilenen en az bin 500 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı ülkede aşırı sıcakların devam edeceği konusunda uyardı.

Öte yandan geçen haftadan bu yana ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 209 kişi hayatını kaybetmişti

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Japonya, hava durumu, JAPONYA, aşırı sıcak, meteoroloji, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems