Japonya'da Başbakan Abe kabinede değişiklik yaptı

Japonya'da Ekonomi Bakanı Totshimitsu Motegi yeni Dışişleri Bakanı oldu. Motegi'den boşalan Ekonomi Bakanlığı'na ise Yosutoshi Nishimura getirildi. Japonya'da Başbakan Shinzo Abe beklenen kabine değişikliğini gerçekleştirdi.

Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga'nın yaptığı açıklamaya göre, kabinede yapılan değişiklik ile Ekonomi Bakanı Totshimitsu Motegi yeni Dışişleri Bakanı oldu. Motegi'den boşalan Ekonomi Bakanlığı'na ise Yosutoshi Nishimura getirildi. Dışişleri Bakanı Kono ise Savunma Bakanı olarak görevlendirildi.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı görevini Issu Sugawara'nın atandığı kabinede, Çevre Bakanlığı görevine eski Başbakan Koizumi getirildi.

Maliye Bakanı Taro Aso bu kabine değişikliğinden de etkilenmedi ve görevine devam edecek.