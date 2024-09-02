Japonya'da bu yıl en sıcak yaz yaşandı

Japonya'da 2023'ün ardından bu yıl da en sıcak yaz mevsiminin yaşandığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) 2024'te ülkedeki aşırı sıcaklıklara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, karşılaştırılabilir verilerin izlenmeye başladığı 1898'den bu yana, 2023'ten sonra bu yıl da en sıcak yazın kayıtlara geçtiği belirtildi.

Haziran-ağustos döneminde ortalama sıcaklığın 1991 ile 2020 arasında kaydedilen ortalamadan 1,76 santigrat derece yüksek olduğu bildirilen açıklamada, bu sene ülke genelindeki 914 gözlem noktasından 144'ünün yaz aylarında rekor sıcaklıklar tespit ettiği kaydedildi.

Sıcaklıkların eylül ortasına kadar sürebileceği ifade edilen açıklamada, gerektiğinde klima kullanmak dahil sıcak çarpmasına karşı önlem alınması tavsiyesi yer aldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı, 2023'te de ülkede son 125 yılın en sıcak yaz mevsiminin yaşandığını bildirmişti.