Japonya'da çarpıcı dostluk araştırması

Japonya'da 60 yaş ve üstü halkın yüzde 31'inin hiç dostu yok.

Kabine Ofisi Aralık 2020 ila Ocak 2021 döneminde ABD, Almanya, İsveç ve Japonya'da yaşlıların sosyal ilişkilerini araştırdı.



60 yaş ve üstü yaklaşık 5 bin kişinin yer aldığı araştırmaya, nüfusun giderek yaşlandığı Japonya'dan 1367 kişi katıldı.



Buna göre, Japonya'dan katılanların yüzde 31,3'ü, "ailesi dışında hiç yakın arkadaşı olmadığını ve arkadaş edinmediğini" bildirdi. "Ailesi dışında hiç dostu olmadığını" belirtenlerin oranı, ABD'de yüzde 14,2 Almanya'da yüzde 13,5 ve İsveç'te yüzde 9,9 oldu.

Japonya'dan katılımcıların yüzde 20'si ihtiyaç halinde komşularına danıştığını, sadece yüzde 5'i ise hastalık halinde komşularına yardımcı olduğunu ifade etti.

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14/05/2021 08:40