Japonya'da “Chanthu Tayfunu” uyarısı

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve gücünü artırarak yoluna devam eden Chanthu Tayfunu'nun, Japonya'ya aşırı yağış getireceği belirtildi.

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15/09/2021

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Japonya'da “Chanthu Tayfunu” uyarısı

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve gücünü artırarak yoluna devam eden Chanthu Tayfunu'nun, Japonya'ya aşırı yağış getireceği belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Doğu Çin Denizi'nde seyreden Chanthu Tayfunu'na yönelik şiddetli yağmur ve rüzgar uyarısında bulundu.

Doğuya yönelerek Japon Denizi'ne ilerleyeceği tahmin edilen tayfun, ülkenin batı ve doğu kesimlerine sert rüzgarlar ve Kyuşu bölgesine şiddetli yağmurlar getirecek.

Kyuşu ve Şikoku ile ülkenin batı bölgelerini etkisi altına alacak tayfunun, hafta sonuna dek şiddetli yağmurlara neden olması bekleniyor.

15/09/2021 09:30
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TAGS: Japonya, Tayfun, Chanthu Tayfunu
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