Japonya’da deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Depremin, ülke kültürünü doğrudan etkilediği Japonya'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkenin ikinci büyük kenti Osaka'da yaşanan depremde 200'den fazla kişi yaralandı.

Yerel saatle pazar gecesi 23:00’te meydana gelen depremin bölgede çok büyük hasara sebep olduğu açıklandı.

Devlet televizyonu NHK, depremde en az 200 kişinin yaralandığını açıklarken aralarında 9 yaşındaki bir kız çocuğunun da olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Osaka’da ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini duyuran hükümet yetkilileri, fabrikaların durduğunu ve su sistemlerinin patladığını açıkladı.