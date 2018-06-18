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Japonya’da deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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18/06/2018

Japonya’da deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Depremin, ülke kültürünü doğrudan etkilediği Japonya'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkenin ikinci büyük kenti Osaka'da yaşanan depremde 200'den fazla kişi yaralandı.

Yerel saatle pazar gecesi 23:00’te meydana gelen depremin bölgede çok büyük hasara sebep olduğu açıklandı.

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Devlet televizyonu NHK, depremde en az 200 kişinin yaralandığını açıklarken aralarında 9 yaşındaki bir kız çocuğunun da olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Osaka’da ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini duyuran hükümet yetkilileri, fabrikaların durduğunu ve su sistemlerinin patladığını açıkladı.

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TAGS: japonya, deprem
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