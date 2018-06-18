Japonya’da deprem: Çok sayıda ölü ve yaralı var
18/06/2018
Depremin, ülke kültürünü doğrudan etkilediği Japonya'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkenin ikinci büyük kenti Osaka'da yaşanan depremde 200'den fazla kişi yaralandı.
Yerel saatle pazar gecesi 23:00’te meydana gelen depremin bölgede çok büyük hasara sebep olduğu açıklandı.
Devlet televizyonu NHK, depremde en az 200 kişinin yaralandığını açıklarken aralarında 9 yaşındaki bir kız çocuğunun da olduğu 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Osaka’da ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini duyuran hükümet yetkilileri, fabrikaların durduğunu ve su sistemlerinin patladığını açıkladı.