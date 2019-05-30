Japonya'da dış ticaret açık verdi
30/05/2019
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Japonya'nın Mayıs ayının ilk 10 gününde ticaret açığı bir trilyon yene yaklaştı.
Japonya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ticaret açığı 967,4 milyar yen oldu.
Bilgi Notları:
- Geçen yılın aynı döneminde 762,7 milyar yen açık verilmişti.
- İhracat yüzde 30,4 düşüşle 973,1 milyar yen olarak gerçekleşti.
- İthalat yüzde 10,2 düşüşle 1 trilyon 940,5 milyar yen oldu.
- Mayıs ayının ilk 20 günü için veri 7 Haziran'da, ayın tamamı için veri 19 Haziran'da açıklanacak.