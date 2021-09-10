Japonya'da “Eta varyantı” tespit edildi

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Eta varyantının ilk vakalarının saptandığı açıklandı.

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10/09/2021

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Japonya'da “Eta varyantı” tespit edildi

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Eta varyantının ilk vakalarının saptandığı açıklandı.

Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19'un Eta varyantı Japonya'ya sıçradığı ortaya çıktı.

18 vaka tespit edildi

Buna göre Japonya genelinde COVID-19'un Eta varyantına ait yeni 18 vaka tespit edildi.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) hastalardan numuneler alındığını ve Eta türünün genetik analizinin yapılacağını açıkladı.

Aralık 2020'de ilk önce İngiltere'de ortaya çıkan Eta türü, Dünya Sağlık Örgütünün varyant listesine Mart 2021'de girmişti.

Eta varyantının çoğunlukla Amerika ve Avrupa kıtasındaki ülkelerde yayıldığını biliniyor.

Virüsün ilk Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantının Japonya'daki vaka sayısı ise 19'a yükseldiği bildirildi.

10/09/2021 09:14
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TAGS: Japonya, Koronavirüs, Koronavirüs Aşısı
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