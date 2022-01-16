Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılbaşından bu yana 50 kat arttı

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılın başından bu yana 50 kat artış gösterdi.

Kyodo ajansı ülke genelinde virüs vakalarının, Ağustos 2021 sonrası ilk kez 25 bin seviyesini aştığını bildirdi.

Japonya'da son 24 saatte 25 bin 630 vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 859 bin 973'e çıktı.

Bazı bölgeler ise kendi rekorlarını kırdı. Güneydoğudaki Osaka kentinde 3 bin 692, en güneydeki Okinawa adasında 1829, Hiroşima'da ise 1000'den fazla vaka kayıtlara geçti.

1 Ocak 2022'de tespit edilen vaka sayısının 457 olduğu dikkate alındığında son iki haftada günlük vaka sayısı 50 kat artış gösterdi.

Japonya'da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı 20 Ağustos 2021'de 25 bin 992 olarak kayda geçmişti.

LATİN AMERİKA ÜLKELERİNDE KOVİD-19 SALGINIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 175 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 620 bin 971'e yükseldi, 48 bin 520 yeni vakanın görüldüğü ülkede toplam vaka sayısı 22 milyon 975 bin 723'e çıktı.

ABD’nin ardından Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 21 milyon 728 bin 9377ye ulaştı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 227 kişi yaşamını yitirdi, 47 bin 113 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 301 bin 334, vaka sayısı 4 milyon 349 bin 182, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 420 bin 180 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 129 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 130 bin 860'a çıktı.

Son 24 saatte 35 bin 575 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 5 milyon 511 bin 479'a, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 185 bin 994'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 88 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 117 bin 989'a, 96 bin 652 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 29 bin 624'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 978 bin 73’e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi ve 22 bin 332 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 562 bin 534'e, can kaybı sayısı 203 bin 376'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 541 bin 859'a yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 39 bin 376'ya çıktı.

Vaka sayısı 9 bin 284 artışla 1 milyon 867 bin 101, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 779 bin 749 olarak kayıtlara geçti.

KOLOMBİYA'DA SON 24 SAATTE 35 BİN 575 KOVİD-19 VAKASI TESPİT EDİLDİ

Kolombiya'da son 24 saatte 35 bin 575 kişinin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi. Bu sayı, ülkede salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle 129 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 130 bin 860'a çıktığı ülkede, vaka sayısı da 35 bin 575 artarak 5 milyon 511 bin 479'a yükseldi.

Ülkede aktif vaka sayısı 175 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı 32 bin 542 artarak 5 milyon 185 bin 994 oldu.

Ülkede 4'üncü dalganın etkili olduğu bugünlerde vaka sayısının artış oranına göre bazı tedbirlerin devreye alınabileceği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Direktörü Julian Fernandez, 31 Aralık 2021'deki açıklamasında, vaka sayısının artacağını belirterek, vatandaşlardan ulusal aşı kampanyasına katılmalarını istemişti.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar nüfusun yüzde 75,2'sine birinci doz, yüzde 54,1'ine ikinci doz ve yüzde 5,4'üne üçüncü doz aşı uygulandı.

İRAN'DA KOVİD-19'UN OMİCRON VARYANTINA YAKALANAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, ülkede şu ana kadar 1162 kişi Omicron varyantına yakalandı, bunlardan 3'ü yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ise son 24 saatte 18 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü, 1421 kişinin testi pozitif çıktı.

İran'da Omicron varyantı ilk kez 19 Aralık 2021'de tespit edilmişti.

İTALYA'DA AŞI KARŞITLARI MEYDANLARA İNDİ

İtalya'da Kovid-19 aşısı ve tedbirlerine karşı çıkan çok sayıda kişi, Roma ve Milano’da protesto etkinlikleri düzenledi.

Roma'daki San Giovanni Meydanı'nda düzenlenen oturma eyleminde, ülke genelinde seyahat ve pek çok sosyal faaliyet için zorunlu hale getirilen Kovid-19 aşısı yapıldığında ya da kısa süre önce hastalık geçirildiğinde veya son 48 saatte yapılan negatif sonuçlu test ile temin edilebilen “Yeşil Geçiş” belgesi ve Kovid-19 aşısı protesto edildi.

Başkentteki oturma eylemine yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Çok sayıda protestocunun miting sırasında maske takmadığı görüldü. Mitingde zaman zaman göstericiler ile güvenlik güçleri arasında tansiyonun yükseldiği belirtildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano'daki aşı karşıtı gösteri de 25 Nisan Meydanı'nda düzenlendi. Burada da Kovid-19 aşısı ve aşıyı şart koşan kısıtlayıcı tedbirlere tepki gösterildi.

Milano'daki gösteriye, aşı karşıtı görüşleriyle bilinen Fransız virolog Profesör Luc Montagnier’in de katılması dikkati çekti.

İtalya'da hükümet, ülkede Kovid-19'un baskın türü haline gelen Omicron varyantı nedeniyle hızlı vaka artışının önüne geçmek için 10 Ocak itibarıyla 50 yaş üstüne aşı zorunluluğu ve aşısızların sosyal faaliyetlere girişlerini kısıtlayıcı bir dizi yeni tedbiri devreye sokmuştu.

Ülkede Kovid-19 salgınında son 24 saatte 180 bin 426 yeni vaka tespit edilirken, 308 kişi hayatını kaybetmişti.

İtalya'da bugün itibarıyla aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 86,7'yi buldu.

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16/01/2022 12:47