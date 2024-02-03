Japonya'da halk, depremde zarar gören nükleer santralin açılma sürecinin durdurulmasını istiyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir araya gelen bir grup, geçen ay meydana gelen depremin ardından zarar gören nükleer santraldeki hasar tam olarak incelenene kadar atıl durumdaki reaktörlerin yeniden çalıştırılması için yürütülen sürecin durdurulmasını talep etti.

Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerin ardından bir grup Tokyo'da toplanarak Japonya Nükleer Düzenleme Kuruluna dilekçe sundu.

Grup, depremde hasar gören Şika Nükleer Güç Santrali'ndeki hasar incelenene ve gerekli önlemler alınana kadar, hizmet dışı reaktörlerin yeniden çalıştırılması amacıyla yürütülen güvenlik taraması sürecinin durdurulmasını istedi.

Şika Santrali'ndeki 2 reaktör, depremin ardından elektrik kesintisi yaşamıştı.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak arasında İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.