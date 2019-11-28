Japonya’da ilginç uygulama

Japonya’da 31 Ekim’de başlayan pilot uygulamayla, öğrenciler hasta oldukları günlerde derslere robotlarını göndermeye başladı. Robot Ori Hime, sınıfta olan biteni hasta öğrenciye aktarıyor.

Japonya’da bir okulda, derse gelemeyecek kadar hasta olan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor. Başkent Tokyo’nun Kasama şehrindeki Tomobe-Higashi okulunda 31 Ekim’de hayata geçirilen pilot uygulamada, hasta öğrencilerin kendi yerlerini alması için sınıfa robot göndermesine izin veriliyor. Ory Laboratuvarları’nın yarattığı ve “Ori Hime” adı verilen robot, küçük bir büst boyutunda ve masa, sıra gibi yüzeylerde duracak şekilde tasarlandı. İki kollı robot başındaki kamera sayesinde okula gidemeyen öğrenci için dersi kaydediyor ya da anlık görüntü aktarıyor.

Sesi hoparlörden sınıfa iletiyor

Robotun kolları ve kamerası bir tablet aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Başı farklı yönlere bakacak şekilde ayarlanabiliyor ve ona el sallama, işaret etme ya da alkışlama gibi basit duygusal jestleri yaptırılabiliyor. Öğrenciler ayrıca mikrofona konuşabiliyor, Ori Hime sesi hoparlörler aracılığıyla sınıfa iletiyor. Kanae Sudo adlı 11 yaşındaki bir öğrenci, hastanede yatarken robotu kullandı. Kanae uygulamayı kullanmanın keyifli olduğunu söylüyor. Müdür yardımcısı Noboru Tachi, “Öğrenciler gerçekten derse katılmış gibi hissediyor. Uygulamayı geniş çapta hayata geçirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

28/11/2019 15:54