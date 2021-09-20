Japonya'da isteyenler Covid-19'a karşı üçüncü doz aşı olabilecek

Japonya'da Covid-19 varyantlarıyla mücadelede üçüncü doz aşının uygulanması kararı verildi.

Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Covid-19 Danışma Heyeti, salgının varyantlarıyla mücadelede 3. doz aşının vurulması planını ele aldı. Heyet, ikinci dozdan altı ay sonra Covid-19'a karşı üretilen antikorun düştüğü ve Japonya'da etkisini gösteren Delta dahil çeşitli varyantlara karşı aşının etkisini kaybettiğini iddialarını görüştü.

Aşı üretici firmaların 3. dozun gerekliliğine yönelik çağrılarını dikkate alan heyetin, istekli kişiler bu dozun vurulması için planlamayı uygulamaya alma kararı verdi.

Buna göre iki doz Pfizer, Moderna ya da AstraZeneca aşısı vurulanlar, başvurmaları halinde aynı marka aşıyı olabilecekler. Üçüncü doz aşının başlangıç tarihi ve uygulamanın kapsamına yönelik detayların daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

126 milyon nüfuslu Japonya'da, Covid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.

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20/09/2021 14:38