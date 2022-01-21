Japonya'da kalabalıklar OHAL tanımadı!

Japonya’da korona virüs salgını nedeniyle Okinawa, Yamaguchi ve Hiroshima eyaletlerinde uıygulanan yarı OHAL tedbirleri, bugün itibariyle 13 eyalette daha uygulanmaya başladı. Tokyo ve çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinin yanı sıra Gifu, Aichi, Mie, Kumamoto, Kagawa, Gunma, Niigata Miyazaki ve Nagasaki eyaletlerinde de önleyici tedbirler yürürlüğe girdi. Tokyo’da yarı OHAL kararı alınsa da uygulamanın ilk gününde Tokyo’da sosyal yaşamdaki hareketlilik dikkat çekti. Trenler ve tren istasyonlarındaki yoğunluk salgın öncesini aratmadı. Caddeler ve alışveriş merkezleri boş kalmazken, restoran gibi işletmeler ise yerel yönetimlerin talebi doğrultusunda çalışma saatlerini 21.00 ile kısıtladı.

RUTİNİM DEĞİŞMEYECEK

Yarı OHAL tedbirlerine rağmen günlük hayatını sürdürmeye devam ettiğini belirten öğretmen Shiori Yoshino, "Uygulama sosyal hayatı pek kısıtlamadığı için normal rutinime devam ediyorum. Zaten önceden de restoran ve bar gibi mekanlara gitmediğim için saat kısıtlaması beni etkilemeyecek. Enfeksiyon riski olsa da, işe gidip geliyorum. En azından 2 doz aşı olduğum için biraz olsun güvende hissediyorum" şeklinde konuştu.

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21/01/2022 18:55