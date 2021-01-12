Japonya'da kar felaketi: 38 ölü

Ülke genelinde kuraklık yaşanırken, Japonya'da yoğun kar yağışı felakete yol açtı. Yaşanan fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e ulaştı.

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12/01/2021

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Japonya'da kar felaketi: 38 ölü

Kar yağışı felakete dönüştü. Japonya'da fırtına nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti.

Küresel ısınma nedeniyle başta Türkiye olmak üzere dünyanın bazı yerlerinde kuraklık yaşanırken, Japonya son yılların en büyük kar fırtınasıyla karşı karşıya kaldı. 15 Aralık'tan bu yana devam eden yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle ülke genelinde iç hat uçuşları askıya alındı. Araçlar yollarda kaldı. Japonya meteoroloji ajansı vatandaşları evden çıkmaması konusunda uyardı.

Yetkililer, kar yağışının bir süre daha devam edeceğini açıkladı. Halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

12/01/2021 11:02
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TAGS: Japonya, kar, haberkıbrıs, ölü sayısı, fırtına,
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