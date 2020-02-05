Japonya'da karantinaya alınan cruise gemisinin en az 10 yolcusunda virüs çıktı

Japonya'nın Yokohama Limanı'nda demirli İngiltere bandıralı cruise gemisi Diamond Princess'te 10 yolcunun koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Gemi, Yaklaşık 3,700 yolcu ve mürettebatıyla Yokohama Limanı'nda karantinaya alındı.

Japonya, 33 kişiyle koronavirüs salgınının başladığı Çin dışında en çok vakanın görüldüğü ülke haline geldi.

Reuters haber ajansı, geçen ay Diamond Princess gemisiyle yolculuk yapan ve 25 Ocak'ta Hong Kong'da gemiden inen 80 yaşındaki bir erkek yolcunun koronavirüs taşıdığının tespit edilmesi üzerine gemiyi denzenfekte etmek için kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, şu ana dek gemide bu yolcuyla temas eden veya kendini iyi hissetmeyen 273 yolcu ve mürettabata test uygulandığını ve sonucu gelen 31 kişi içinden 10'unun koronavirüs taşıdığının tespit edildiğini söyledi.

Bu 10 kişinin arasında üç Japon, üç Hong Konglu, iki Avustralyalı, bir ABD'li yolcu ve bir de Filipinli mürettebat bulunuyor.

'Durum kontrol altında'

Diaond Princess'in sahibi İngiliz Carnival şirketi, yazılı bir açıklama yaparak durumun kontrol altında olduğu güvencesini verdi. Gemide bulunan 2,666 yolcunun yaklaşık yarısı Japon.

Karantinaya alınan geminin içinde, henüz tahlili yapılmamış bir yolcu olan İngiltere vatandaşı David Abel, Facebook hesabında paylaştığı mesajda "Kabinlerimizde kalmamız söylendi. Gemi hayalet şehir gibi. Genellikle kalabalık olan kısımlarında müzisyenler hala çalıyorlar ama ortalıkta gezinen 20 kişi ya var ya yok" dedi.

Salgın nedeniyle gemiyi işleten İngiliz-Amerikan ortak seyahat şirketi Carnival, geminin Yokohama Limanı'nda 14 gün karantinada kalacağını ve limandan demir alması planlanan diğer iki geminin seyahatinin ise şu an için iptal edildiğini söyledi.

Bunun yanısıra salgının başladığı yer olarak kabul edilen Çin'in Vuhan kentinden 500'den fazla vatandaşını tahliye eden Japonya, bu kişilerin arasında virüs taşıyan olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Şu ana dek bu kişilerden 10'unda virüs saptandı ve bu kişiler Tokyo'daki bir hastanenin özel basınç odalarında tedaviye alındı.

05/02/2020 10:42