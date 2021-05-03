Japonya'da kasırga yıktı geçti

Japonya'nın Şizuoka eyaletindeki kasırga etkili oldu. 3 kişinin hafif yaralandığı kasırgada, 97 binada hasar oluştu.

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03/05/2021

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Japonya'da kasırga yıktı geçti

Japonya'nın Şizuoka eyaletindeki kasırga etkili oldu. 3 kişinin hafif yaralandığı kasırgada, 97 binada hasar oluştu.

Japonya'nın Şizuoka eyaletinin Makinohara ilçesindeki kasırgada bazı binaların çatıları uçtu, pencereleri kırıldı.

Kasırga nedeniyle ilçe genelinde 97 bina hasar görürken, park halindeki araçlar yerinden oynadı, elektrik direkleri eğildi.

Belediye yetkililerine göre, kasırgada 3 kişi hafif yaralanırken, can kaybı bildirilmedi.

Chubu Electric Power Grid firmasına göre, bölge genelinde yaklaşık 3 bin 200 hanede de elektrik kesintisi yaşandı.

03/05/2021 09:23
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TAGS: Japonya, kasırga
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