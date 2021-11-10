Japonya'da Kişida Fumio Yeniden Başbakan Seçildi

Japonya'da genel seçimi kazanan Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Kişida Fumio, yeniden başbakan oldu.

Japonya parlamentosunda, 31 Ekim'de düzenlenen olağan milletvekili genel seçimleri sonrası, olağanüstü oturum düzenlendi.

Çoğunluğun 233'le elde edildiği 465 sandalyeli mecliste 261 sandalyesi bulunan LDP'nin adayı Kişida, Japonya'nın 101. Başbakanı seçildi.

İktidar ortağı Komeito'nun da desteklediği LDP adayı Kişida, meclis iç seçimlerinde 297 oyla yeniden başbakan oldu.

Kişida'nın kabinesini hafta içinde duyurması bekleniyor.

LDP Genel Başkanlık seçimlerini eylül sonunda kazanan Kişida, başbakanlığa ilk kez 4 Ekim'deki meclis iç seçimlerinde gelmişti.

Kişida, yaklaşık 4 hafta süren ilk görevi sonrası, partisi LDP'den girdiği 31 Ekim'deki olağan seçimlerde meclis çoğunluğunu korumuştu.

MECLİS DAĞILIMI

Temsilciler Meclisi olağan milletvekili genel seçimlerinde LDP 261 sandalye kazanarak, meclis çoğunluğunu tek başına koruyabilecek sandalye sayısını elde etmişti.

LDP'nin iktidar ortağı Komeito, 3 artışla 32 sandalye kazanmıştı.

Böylelikle 305 sandalye ile seçime giren iktidar cephesinin sandalye sayısı 293'e düşmüştü.

Seçim öncesi 109 sandalyesi bulunan ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) ise 96 sandalye kazanmıştı.

CDP'nin güç birliği yaptığı Japon Komünist Partisi (JCP) 10, Reiwa Shinsengumi (Re-Shin) 3, Sosyal Demokratik Parti (Shamin) 1 sandalye kazanmıştı.

Nippon Ishin hareketi 11 sandalye ile girdiği seçimde sandalye sayısını 3 kattan fazla artışla 41'e çıkarmıştı.

Halk İçin Demokratik Parti (Kokumin) 11 sandalye kazanmıştı.

Böylelikle muhalefet cephesinin sandalye sayısı 156'dan 172'ye yükselmişti.

Kyodo ajansı, 1051 adayın yarıştığı seçime katılım oranının yüzde 55,93 seviyesinde olduğunu duyurmuştu.

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10/11/2021 12:21