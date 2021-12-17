Japonya'da klinikte yangın: 28 kişi ağır yaralandı

Japonya'da klinikte çıkan yangında 28 kişi ağır yaralandı. Yaralananlardan 27'sinde ani kalp durması olduğu ve hayat emarelerinin kaybolduğu bildirildi.

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17/12/2021

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Japonya'da klinikte yangın: 28 kişi ağır yaralandı

Japonya'nın Osaka kentinde klinikte çıkan yangında 28 kişi ağır yaralandı.

Kitaşinçi bölgesinde bulunan Japan Railways Osaka İstasyonu'nun yakınlarındaki 6 katlı binanın 4. katındaki klinikte yangın çıktı.

Kyodo ajansının Osaka eyalet birimlerine dayandırdığı bilgiye göre yerel saatle 10.20'de ulaşan ihbar üzerine onlarca itfaiye aracı bölgeye sevk edildi.

Eyalet itfaiyesine göre yaklaşık 20 metrekarelik alanı kül eden yangın, yerel saatle 10.45 sularında söndürüldü.

17/12/2021 09:16
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TAGS: Japonya, yangın, dünya
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