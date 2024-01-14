Japonya'da kokpit camında çatlak saptanan uçak geri döndü

Japonya'da All Nippon Hava Yollarına (ANA) ait bir uçak, iç hat seferi sırasında kokpit camında çatlak tespit edilmesi üzerine kalkış yaptığı havalimanına geri döndü.

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14/01/2024

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Japonya'da kokpit camında çatlak saptanan uçak geri döndü

ANA yetkilisinin açıklamasına göre, kuzeydeki Sapporo'dan güneydeki Toyama'ya giden iç hat uçağının kokpit camında uçuş esnasında çatlak saptandı.

Boeing 737-800 model uçağın kokpit camının dış katmanında tespit edilen söz konusu çatlak nedeniyle uçak güvenlik gerekçesiyle geri döndü.

Kalkış yaptığı kuzeydeki Sapporo kentinin Yeni Çitose Havalimanı'na inen uçak, bakıma alındı.

59 yolcu ile 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçakta kimse yaralanmadı.

14/01/2024 18:19
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TAGS: Japonya’da kokpit camında çatlak saptanan uçak geri döndü
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