Japonya’da Malakas Tayfunu alarmı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Malakas Tayfunu'nun ülkenin Ogasawara Adaları'na yaklaştığını belirterek, hızı saatte 160 km'ye varan şiddetli rüzgarlar ve boyu 12 metreyi bulan dalgaların beklendiği uyarısında bulundu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Malakas Tayfunu’nun Pasifik Okyanusu'ndaki Ogasawara Adaları'na yaklaştığını duyurdu. Yetkililer, bugün öğleden sonra tayfunun saatte 30 kilometre hızla Kuzey-Kuzeydoğu yönüne hareket ettiğini belirterek, yarın ve Cumartesi günü şiddetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar görüleceği uyarısında bulundu.

Hızı saatte 160 km'ye varan şiddetli rüzgarlara ve boyu 12 metreyi bulan yüksek dalgalara neden olması beklenen tayfunun, Tokyo'nun kıyı kesimleri ile Tokyo'nun güneyindeki Izu Adaları ve çevresinde şiddetli rüzgarlara neden olacağı belirtildi.

Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan bölge sakinlerinin şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar, toprak kaymaları ve sel baskınları ile yıldırım çarpması riskine karşı tetikte olması gerektiğini bildirdi.

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14/04/2022 18:50