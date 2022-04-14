Japonya’da Malakas Tayfunu alarmı

ads ads ads ads
14/04/2022

ads
ads
ads
Japonya’da Malakas Tayfunu alarmı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Malakas Tayfunu'nun ülkenin Ogasawara Adaları'na yaklaştığını belirterek, hızı saatte 160 km'ye varan şiddetli rüzgarlar ve boyu 12 metreyi bulan dalgaların beklendiği uyarısında bulundu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Malakas Tayfunu’nun Pasifik Okyanusu'ndaki Ogasawara Adaları'na yaklaştığını duyurdu. Yetkililer, bugün öğleden sonra tayfunun saatte 30 kilometre hızla Kuzey-Kuzeydoğu yönüne hareket ettiğini belirterek, yarın ve Cumartesi günü şiddetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar görüleceği uyarısında bulundu.

Hızı saatte 160 km'ye varan şiddetli rüzgarlara ve boyu 12 metreyi bulan yüksek dalgalara neden olması beklenen tayfunun, Tokyo'nun kıyı kesimleri ile Tokyo'nun güneyindeki Izu Adaları ve çevresinde şiddetli rüzgarlara neden olacağı belirtildi.

Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan bölge sakinlerinin şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar, toprak kaymaları ve sel baskınları ile yıldırım çarpması riskine karşı tetikte olması gerektiğini bildirdi.

 

14/04/2022 18:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Japonya’da Malakas Tayfunu alarmı
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.