Japonya'da maymun saldırısında 8 kişi yaralandı

Japonya'nın Yamaguçi eyaletinde yaşayan 8 kişi maymunların saldırısına uğrayarak yaralandı.

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25/07/2022
TRT

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Japonya'da maymun saldırısında 8 kişi yaralandı

Japonya'nın batısındaki Yamaguçi eyaletinde geçen hafta sonu 8 bölge sakini, çevredeki ormanlık alanlardan şehir merkezine gelen maymunların saldırısına uğradı.

Pazar sabahı bir apartman dairesine camı kırarak giren maymun dairede yaşayan 2 kadını bacağından ısırdı.

İlerleyen saatlerde aynı bölgedeki bir apartmanın dördüncü katında bulunan daireye giren maymun başka bir kadını elinden yaraladı.

Aynı saatlerde bölgede yürümekte olan bir başka kadına da arkasından maymun saldırdığı kaydedilirken, bölgede ikamet eden 2 farklı kadın ve 2 erkek şahsı da maymunların ısırdığı açıklandı.

Son gelişmelerle birlikte temmuz ayının başından bu yana bölgeden bildirilen maymun saldırılarının sayısı 42'ye yükseldi.

Saldırıların ardından bölge sakinlerine tetikte olma çağrısı yapan yetkililer, kent merkezindeki maymunları yakalamak için harekete geçti.

Halka pencerelerini açık bırakmama çağrısı yapan yerel otoriteler, bölgeye önleyici tuzakların yerleştirildiğini duyurdu.

25/07/2022 11:44
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TAGS: Japonya, Maymun, Saldırı,
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