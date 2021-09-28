Japonya'da OHAL'in kaldırmasına yeşil ışık

Japonya'da hükümet heyeti, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı 19 eyalette uygulanan olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasını onayladı.

Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümete bağlı COVID-19 Danışman Heyeti OHAL'in kaldırılmasına yeşil ışık yaktı.

COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, OHAL'e yönelik yeni kararın ekonomik faaliyetlere olumlu etki edeceğini söyledi.

"Alkol satışı yeniden başlayacak"

OHAL yasaklarına değinen Nişimura, "Alkol satışı yeniden başlayacak ancak buna yönelik karar hakkı yerel idarelerde olacak" dedi.

İşletmelerin çalışma saatleri sınırlamalarının "kademeli olarak" kolaylaştırılacağını kaydeden Nişimura, sınırlamalara uyanlara ekonomik yardımın süreceğini belirtti.

Nişimura, kültür, spor ve sanat faaliyetlerindeki maksimum seyirci kısıtlamalarının da hafifletileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa da OHAL'e yönelik karar sonrası, düşüş sergileyen vaka seyrinin yeniden yükselişe geçmesi ihtimaline değindi.

Havaların soğumasının, vaka sayılarını artırabileceğini kaydeden Tamura, halka buna karşı önlem almaları çağrısı yaptı.

İlk kez OHAL'siz Japonya

Başkent bölgesinde en son OHAL ilanı Tokyo 2020 Olimpiyatları başlamasından önce 12 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

OHAL'in Tokyo dahil 19 eyalette kaldırılmasının akabinde, Nisan 2021 sonrası ülke geneli ilk kez OHAL'siz döneme girilecek.

Danışman Heyetinin verdiği tavsiye kararı sonrası Başbakan Suga Yoşihide'nin hafta içinde resmi kararı duyurması bekleniyor.

Japonya’da COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 1 milyon 696 bin 623’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 17 bin 527’ye yükseldi.

Ülke genelinde 1106 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.

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28/09/2021 08:35