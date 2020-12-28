Japonya’da Otake Yanardağı faaliyete geçti

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28/12/2020

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Japonya’da Otake Yanardağı faaliyete geçti

Japonya’nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletinin Suwanose Adası’nda bulunan Otake Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Kagoşima’nın 230 kilometre güneybatısındaki volkanik Suwanose Adası’ndaki yanardağın yerel saatle 02.48’de faaliyete geçtiğini açıkladı. Ajans, patlamalar nedeniyle kopan kayaların 1,3 kilometre uzaklığa saçıldığını, yanardağdan çıkan dumanların 200 metreye yükseldiğini duyurdu. JMA, Otake Yanardağı’nın volkanik faaliyet seviyesinin “kratere yaklaşılmamalı” çağrısının yapıldığı 3’üncü seviyeye yükseltildiğini, ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığını açıkladı 

28/12/2020 09:04
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TAGS: Japonya, Otake Yanardağı
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