Japonya'da rip akıntısı yapay zekayla tespit edilecek

Japonya'da, 'çeken akıntı' olarak da bilinen rip akıntıları, yapay zeka sistemleriyle tespit edilip cankurtaranlara bildirilecek.

Japonya'da, Tokyo'nun güneyindeki Kanagawa bölgesinde yetkililer, boğulma vakalarının yüzde 60'ına neden olan rip akıntılarına karşı yapay zeka sistemini tanıttı.

Buna göre, bir direğe monte edilen kamera vasıtasıyla rip akıntıları ile akıntıların etrafında yüzenler tespit edilecek ve cankurtaranların akıllı saatlerine anlık uyarı gönderilecek.

Sistem ayrıca, tsunami sonrası yüzücülerin durumuyla ilgili yetkililere gerçek zamanlı bilgi sağlayacak.

Yetkililer, sistemin çalıştığından emin olmak için 2021 yılında 6 aylık veri toplamıştı.

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05/07/2022 17:25