Japonya’da sel uyarısı: Binlerce kişiye tahliye emri

Japonya’da cumartesi günü başlayan şiddetli yağış, ülkenin batısındaki Hiroşima, Fukuoka ve Saga eyaletlerini olumsuz etkiliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kuzey Kyushu’daki Fukuoka ve Saga eyaletlerine saatte 110 milimetre yağmur yağdığını açıkladı.

Kyushu’nun Kurume ve Tosu şehirleri 275 milimetre yağış aldı.

Meteoroloji Ajansı yetkilileri, Fukuoka, Saga, Oita ve Hiroşima eyaletlerinin bazı bölümleri için toprak kayması uyarısı yaparken, bazı nehirlerde su seviyesinin sel riski seviyesinin üzerine çıktığı bildirildi.

Hiroşima, Hatsukaichi ve Asakura şehirlerinin bir kısmı ile Chikuzen şehrinin tamamında yaşayan, toplamda 111 bin kişi için tahliye emri verildi.

24 saat sürebilir

Pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin edilen şiddetli yağışın, Kuzey Kyushu ve Shikoku bölgelerine 150 milimetre, Honshu bölgesine 100-120 milimetre yağmur bırakabileceği açıklandı.