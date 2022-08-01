Japonya'da sıcaktan bunalan köpeklere fanlı çözüm

Japonya'da kavurucu sıcaklarda köpekleri serinletmesi için giyilebilir vantilatör üretildi.

Tokyo'da bir kıyafet üreticisi, yaz günlerinde köpeklerin serinlemesini sağlamak üzere, veterinerlerle ortak çalışarak vantilatörlü bir giysi üretti.

80 gram ağırlığındaki fan, ağ formunda üretilen kıyafete entegre halde bulunuyor ve hayvanın vücut çevresinde hava dolaşımını sağlıyor.

Kıyafetin üreticisi Rei Uzawa, bu yıl yeterli miktarda yağışın olmaması nedeniyle günlerin sıcak geçtiğine dikkat çekerek, piyasaya uygun bir ürün geliştirdiklerini belirtti.

Tokyo'da haziran sonlarında yağışlı havaların son bulmasıyla, hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkmıştı.

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01/08/2022 12:05