Japonya’da tayfun alarmı: 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı

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17/09/2022

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Japonya’da tayfun alarmı: 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı

Japonya’da etkili olması beklenen Nanmadol Tayfunu nedeniyle Kagoshima şehrindeki 169 bin 391 hanede yaşayan 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya'da gece saatlerinden itibaren etki göstermesi beklenen Nanmadol Tayfunu yetkilileri alarma geçirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun bugün öğlen saatleri itibariyle Okinawa eyaletindeki Daito Adaları'na yaklaştığını açıkladı.Kagoshima eyaletinin Amami bölgesinde rüzgarının hızının saatte 108 kilometreye ulaştığı aktarıldı.

Şiddetli yağış ve fırtına riski nedeniyle Kagoshima şehrindeki 169 bin 391 hanede yaşayan 337 bin 747 kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

Tayfunun Japonya'nın geniş kesimlerinde şiddetli yağışlara neden olacağı konusunda uyaran yetkililer, özellikle Amami ve Kyushu'nın güneyinde yağışların yarın akşama kadar süreceğini duyurdu.

Yerel makamlar, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere muhtemel tahliye emirlerine karşı hazırlıklı olma çağrısında bulundu.

1 kişi hayatını kaybetmişti

Japonya en son Asya'nın farklı bölgelerinde Eylül ayı başında etki gösteren Hinnamnor Tayfunu'nun etkisinde kalmıştı.

En az 38 bin ev geçici olarak elektriksiz kalırken, 98 uçuş iptal edilmişti.

Bir kişinin ise fırtınanın etkisiyle çatıdan düşerek hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

17/09/2022 14:40
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TAGS: Japonya
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