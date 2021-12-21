Japonya'da Üç İdam Mahkumunun Cezası İnfaz Edildi

Japonya'da üç idam mahkumunun cezasının infaz edildiği bildirildi.

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21/12/2021

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Japonya'da Üç İdam Mahkumunun Cezası İnfaz Edildi

Japonya'da üç idam mahkumunun cezasının infaz edildiği bildirildi.

Japonya Adalet Bakanlığı 2003 ve 2004 yıllarında işlenen suçlardan hüküm giyen üç idam mahkumunun cezasının uygulandığını açıkladı

Buna göre, 2004'te Hyogo eyaletinde 7 akrabasını öldüren Fujişiro Yasutaka (65) ile 2003'te Gunma eyaletinde oyun salonu çalışanı iki kişiyi öldüren Takanezawa Tomoaki (54) ve Onogawa Mitsunori (44) idam edildi.

Kyodo Ajansı infazların, Aralık 2019 sonrası Japonya'da ilk olduğunu kaydetti.

İdam cezasının asılarak uygulandığı Japonya'da 100'den fazla idam mahkumu bulunuyor.

21/12/2021 09:49
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TAGS: Japonya
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