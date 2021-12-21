Japonya’da üç mahkum idam edildi

Japonya Adalet Bakanlığı, daha önce idam cezasına çarptırılan üç mahkumun cezasının infaz edildiğini açıkladı.

Dünyada idam cezasını uygulamaya devam eden sayılı demokrasilerden biri olan Japonya’da hükümet daha önce ölüm cezasına çarptırılan üç mahkumun cezasının bugün infaz edildiğini duyurdu.

2019 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk infazlar, Japonya Başbakanı Fumio Kishida döneminin de ilk idamları olarak kayıtlara geçti.

İdam edilen mahkumlardan 65 yaşındaki Yasutaka Fujishiro, 2004 yılında Hyogo eyaletinde 7 akrabasını öldürme suçundan hüküm giymişti. 54 yaşındaki Tomoaki Takanezawa Gunma eyaletindeki bir oyun salonunda bir çalışanı öldürdüğü gerekçesiyle, 44 yaşındaki Mitsunori Onogawa de farklı bir oyun salonunda 1 kişiyi öldürme suçundan idam cezasına çarptırılmıştı.

Son idamların ardından ülkede ölüm cezasının infazını bekleyen mahkumların sayısı 107 oldu.

MAHKUMLAR KARARLARI YARGIYA TAŞIMIŞTI

Japonya'da idam cezasına çarptırılan iki mahkum, infaz anının yalnızca birkaç saat önce mahkumlara haber verilmesinin insan haklarına aykırı olduğunu belirterek geçen ay hükümete tazminat davası açmıştı.

Mahkumların avukatlığını üstlenen Yutaka Ueda, davaya konu uygulamanın evrensel insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, “İdam cezasına çarptırılan mahkumlar her sabah o günün son günleri olacağı endişesiyle yaşıyor. Bu son derece insanlık dışı ve strese neden olan bir durum” ifadelerini kullanmıştı.

TOPLUMUN BÜYÜK BÖLÜMÜ İDAMLARI DESTEKLİYOR

İdam cezasının yanı sıra mahkumlara infazdan kısa süre önce haber verilmesi birçok kez uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu.

Buna rağmen, yapılan kamuoyu yoklamaları toplumun büyük bölümünün özellikle cinayet suçlarında uygulanan ölüm cezasını desteklediğini göstermişti.

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21/12/2021 11:39