Japonya’da vaka sayısında acı rekor

Korona virüs salgınında 6. dalganın etkisini sürdürdüğü Japonya’da, günlük vaka sayısı ilk kez 90 bin sınırını aşarak rekor kırdı. Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 94 bin 930 vaka tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık verilerine göre, son gelişme ile birlikte toplam vaka sayısı 2 milyon 922 bin 473'e ulaşırken, son 24 saatte 80 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 18 bin 978'e yükseldi.

YARI OHAL YÜRÜRLÜKTE

Covid-19 salgını nedeniyle 47 eyaletinin 34'ü yarı OHAL uygulaması altına alınan Japonya’da Başbakan Fumio Kishida geçtiğimiz Pazartesi günü kapsamlı OHAL'in gündemde olmadığını söylemişti.

Kishida, “Yarı OHAL tedbirleri uygulanmaya başladı. Temel politikamız, tedbirlerin etkisini gözlemlemek, durumun gidişatını izlemek ve kapsamlı bir karar vermeden önce eyalet yönetimleri ile istişare etmek. En azından şu anda hükümet olağanüstü hal ilan etmeyi düşünmüyor” ifadelerini kullanmıştı.

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02/02/2022 15:48