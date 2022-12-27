Japonya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 17 kişi öldü

Japonya'nın farklı kesimlerinde yoğun kar yağışının yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Japonya devlet televizyonu NHK'ye göre, aralık ayı ortasından bu yana ülkenin kuzey ve batı eyaletlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yangın ve Afet İdare Ajansı (Shobocho) açıklamasına göre, yoğun kar yağışları kaynaklı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 17'ye, yaralananların sayısı ise 93'e yükseldi.

Hava ve demir yolu seferlerinde aksama

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde birçok bölgede kar kalınlığının, mevsim normallerinin 3 kat üstüne çıktığını bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre yoğun yağış nedeniyle hava ve demir yolu seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor.

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27/12/2022 14:48