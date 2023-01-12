Japonya'da zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

Japonya'da otoyolda 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

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12/01/2023

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Japonya'da zincirleme kazada 15 kişi yaralandı

Japonya'da otoyolda 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre ülkenin batısındaki Kyoto kenti ile Wakayama eyaletini birbirine bağlayan Keinawa otoyolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Otoyolun, Nara eyaletinin Kaşihara bölgesi yakınında bulunan çıkış noktasındaki kazaya 20 araç karıştı.

Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre kazada yaralanan 15 kişi hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım aksadı.

12/01/2023 10:08
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TAGS: japonya, kaza, yaralı
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